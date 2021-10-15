У Львові внаслідок пожежі на автостоянці загинули троє людей

Причина виникнення пожежі встановлюється.

“14 жовтня о 21:18 год. в місті Львів по вул. Городоцька, 371, в металевому вагончику (кунгу), розміром 4×3 м, який розташований на відкритій території стоянки для великогабаритних автомобілів та техніки виникла пожежа.

Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (вік та стать встановлюється). Вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового вжитку на площі 8 м2”, – повідомили в Департаменті цивільного захисту ОДА.

О 21:40 год. пожежу ліквідовано. Від ДСНС до гасіння залучались 15 чоловік та 2 одиниці техніки. // Діло