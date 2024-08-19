У Львові внаслідок зіткнення з мотовозом загинув 15-річний скутерист

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 серпня, о 14.25, на залізничній станції «Рясна ІІ» у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення мотовоза зі скутером , яким керував 15-річний місцевий мешканець.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області