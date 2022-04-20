У Львові внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув мотоцикліст (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 квітня, близько 08.00, на вулиці Хуторівка у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення між вантажівкою «Вольво», якою керував 29-річний житель Стрия, та мотоцикла «Ямаха» під керуванням 28-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу, де помер, незважаючи на зусилля медиків.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області