У м. Немирів перекинулась маршрутка зіткнувшись з ВАЗом ушкодження отримали шестеро людей (фото)

Сьогодні, 18 червня, у м. Немирів сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та автомобіля «ВАЗ». У результаті аварії тілесні ушкодження отримали шестеро людей, двоє з яких водії транспортних засобів. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

Аварія сталась близько 14.30 години.

За попередньою інформацією слідства, водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом сполучення «Немирів — Криківці». Від удару мікроавтобус перекинувся.

Внаслідок автопригоди водії, пасажирка легковика та троє пасажирів мікроавтобусу з травмами госпіталізовані .

Наразі на місці події слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області