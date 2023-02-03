У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвався тракторист (фото)

2 лютого, близько 14 години, до Бучанського управління поліції Київщини зателефонували очевидці та повідомили про вибух на території селища.

На місці правоохоронці встановили, що 47-річний працівник під час виконання польових робіт натрапив на ворожу протитанкову міну.

«Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої», — зазначив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини вкотре попереджає: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Київської області