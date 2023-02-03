У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвався тракторист (фото)

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2 лютого, близько 14 години, до Бучанського управління поліції Київщини зателефонували очевидці та повідомили про вибух на території селища.

На місці правоохоронці встановили, що 47-річний працівник під час виконання польових робіт натрапив на ворожу протитанкову міну.

у макарові на протитанковій міні підірвався тракторист: поліція київщини розслідує обставини

«Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм. Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої», — зазначив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

у макарові на протитанковій міні підірвався тракторист: поліція київщини розслідує обставини

Поліція Київщини вкотре попереджає: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Київської області

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