У Маріупольському районі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор

15 квітня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт підірвався трактор на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Подія сталася поблизу с. Гнутове Маріупольського району на Донеччині. Водій трактору самостійно звернувся до медичного закладу, де після огляду лікарем був направлений на амбулаторне лікування.

Від Головного управління сили та засоби не залучались.

Рятувальники Донеччини звертаються до громадян! У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно припинити всі роботи, залишити небезпечне місце та негайно викликати Службу порятунку за номером «101». Будь-які підозрілі предмети категорично заборонено брати у руки, розбирати чи переміщувати їх.

ГУ ДСНС України у Донецькій області