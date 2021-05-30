У Миколаєві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Відділенням поліції № 2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївської області розшукується Макарова Аліна Дмитрівна 2005 року народження, яка ввечері 28 травня пішла з дому до подружки та до теперішнього часу її місце знаходження не відоме.

Прикмети: зріст 155-165 см, худорлявої статури.

Була одягнена у чорні джинси, синій светр та чорні кросівки. При собі мала чорний рюкзак із зірочками.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-та Поздовжня 42 А, або за телефонами (0512) 64-95-99, 53-13-39, 0633226899 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області