У Мінінфраструктури спростовують інформацію про закриття неба над Україною

Попри те, що деякі авіакомпанії відмовляються літати до Києва, небо над Україною залишається відкритим. Держава працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників.

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури.

«Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалося», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що сьогодні відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента, Державіаслужби, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Зокрема, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

У міністерстві зазначили, що деякі перевізники мають складності, пов’язані з коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку, держава готова підтримати авіаперевізників та планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

«Ринки страхових послуг, як і ринки капіталу, вразливі до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери розробляють спільні рішення. У разі потреби держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону» — таку заяву зробив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська влада закривати небо через загрозу вторгнення Росії не планує і слідкує за рішеннями авіаперевізників щодо польотів в Україну, передає «РБК-Україна».

За його словами, гостріше на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами, а компанії, які володіють своїм авіапарком, лояльніші.

«Якщо окремі авіаперевізники вирішили переналаштувати графік польотів, це ніяк не пов’язано з рішеннями або політикою нашої держави», — уточнив представник ВП

Нагадаємо, через загрозу російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Україну. Раніше від вечірніх рейсів відмовилася Lufthansa. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»