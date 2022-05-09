У Могилів-Подільському районі загинула пасажирка авто, яке врізалося у дерево

Автопригода сталась 8 травня поблизу села Яришів близько 8-ї години ранку. Внаслідок аварії пасажирка «ВАЗу» загинула на місці події, а його водій — потрапив до лікарні. Причини та обставини події встановлюють слідчі.

За попередньо інформацією слідства, 27-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримала 27-річка пасажирка легковика — вона померла на місці пригоди.

З тілесними ушкодженнями водій госпіталізований до медичного закладу.

Слідством призначено проведення ряду експертиз, за висновком яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області