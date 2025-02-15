У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: внаслідок ДТП постраждало 16 людей

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Близько п’ятої ранку 15 лютого автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові.

Про це повідомляє поліція Молдови.

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