У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: внаслідок ДТП постраждало 16 людей

Відомо, що ДТП сталась на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу.
Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса, який здійснював рейс Київ–Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.
Вінницькі пабліки пишуть, що в автобусі перебували громадяни України, Туреччини та Молдови. Серед постраждалих є вінничанка. // Главком