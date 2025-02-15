У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: внаслідок ДТП постраждало 16 людей

Внаслідок ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.