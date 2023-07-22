У Москві ТЦ заливає окропом – вже четверо загиблих, десятки постраждалих

Черговий смертельний інцидент стався у російському ТЦ. У торговому центрі на Кутузовському проспекті в Москві прорвало трубу з гарячою водою. Відомо про десятки постраждалих.

До 4 зросла кількість загиблих у ТЦ “Пори року”. Співробітники ТЦ розповіли журналістам, що про НП дізналися з новин: евакуацію оголосили лише через півгодини після прориву труби, сигналізація не спрацювала.

За інформацією Telegram-каналу “112”, опіки отримали 50 осіб. Shot пише про 70 постраждалих і уточнює, що у них в основному обпалені ноги.

Також російські ЗМІ інформують про дев’ятьох ушпиталених (серед них – людина з серцевим нападом).

За попередньою інформацією, прорив стався в “преміальному гастрономі ” “Глобус Гурме” на виробничій лінії. Кілька поверхів залито водою в результаті інциденту, пише Baza.