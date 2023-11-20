У Москві знайдений мертвим начальник секретної військової частини

У начальника ворожої секретної військової частини залишився молодший брат, який відомий своїми протестними настроями, з’ясували журналісти.

У Москві в будівлі академії Генштабу збройних сил РФ знайшли мертвим молодого начальника секретної військової частини №26000 – 28-річного Івана Стучиліна.

Інцидент стався в п’ятницю, 17 листопада, дивну смерть розслідують, повідомляє ВЧК-ОГПУ в Telegram, посилаючись на інформацію джерела. За попередніми відомостями, Стучилін повісився на сходах, які ведуть у гаражне приміщення. На каналі йдеться, що його нібито намагалися врятувати товариші за службою. Повідомляється, що Стучиліна намагалися реанімувати, але це не дало результату.

“На місці знайдена прощальна записка з наступним змістом: “Товариші! Прошу нікого не звинувачувати в цьому. Я намагався. Я не зміг. Прошу у вас вибачення за все (підпис) І. Стучілін”. Що намагався і чого не зміг прапорщик Іван Стучилін зараз з’ясовують слідчі 517-го військово-слідчого відділу”, – йдеться у повідомленні.

На каналі також зазначається, що у начальника частини залишився молодший брат, який відомий протестними настроями, а також дружина й двоє дітей. // УНІАН