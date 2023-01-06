У Миколаївському районі авто з’їхало у кювет та перекинулося, водій загинув (фото)

Вчора, 5 січня, близько 17:15 на автодорозі «Миколаїв-Доманівка-Берізки» біля села Надбузьке Миколаївського району 41-річний водій автомобіля BMW, за попередніми даними, не впорався із керуванням та здійснив з’їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич отримав травми несумісні із життям.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 050-013-01-48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області