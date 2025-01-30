У МЗС України прокоментували заяви румунського посіпаки рашистів про «вигадану державу»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова кандидата у президенти Румунії Каліна Джорджеску про те, що Україна – вигадана держава.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Заяви румунського політика Каліна Джеорджеску, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу. Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джеорджеску позиціонувати себе як “незалежного” політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві”, – йдеться у дописі.

В українському МЗС також висловили переконання, що в інтересах Румунії та румунського народу – досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей.

“Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить. Цінуємо, що Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, проросійський кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що українські території чекає поділ між сусідніми країнами після укладення миру. Під час дискусії з журналістом Йоной Крістою він назвав Україну “вигаданою державою” та висловив думку, які її території мають належати Румунії. // Дзеркало тижня