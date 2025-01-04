У Нацполіції спростували фейк про автофіксацію відсутності страхування авто
Це порушення і надалі фіксуватимуть поліцейські під час зупинки транспортного засобу.
“Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності”, – зазначили у відомстві.
Йдеться про поширену в інтернеті інформацію, що начебто із 1 січня 2025 року в Україні камери автофіксації порушень ПДР тепер, зокрема, можуть зфіксувати відсутність страхування, а розмір штрафу нібито становитиме 425 гривень.
У Нацполіції наголосили, що це неможливо, бо:
- Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення. Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.
- Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі повідомлять заздалегідь з офіційних джерел.
Проте відсутність страховки і надалі можуть фіксувати під час зупинки транспортного засобу поліцейські, як і раніше, тому поліс страхування є необхідним.
- Із 1 січня 2025 року змінилася процедура оформлення міжнародного страхування “Зелена картка”. Страховий сертифікат набуватиме чинності лише з початку доби, наступної після дня його оформлення.