У нетверезому молодик стані сів за кермо чужого «Renault Espase», розбив його і втік (фото)

Молодикові загрожує відповідальність, передбачена Кримінальним кодексом України і Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як встановили поліцейські, 24-річний житель Іванівської громади вирішив підвезти додому свою дівчину на автомобілі «Renault Espase», який ненадовго залишив у нього в дворі приятель. Молодика не зупинило ні те, що він був п’яний та позбавлений права керування транспортом за водіння у нетверезому стані, ні відсутність дозволу від власника іномарки.

Завести легковик чоловіку вдалося з легкістю, бо він був не замкнений і з ключем у замку запалення. Однак, виїхавши за подвір’я, водій втратив керування та з’їхав з дороги, допустивши перекидання автомобіля. Керманич та його пасажирка не постраждали, а от транспортний засіб було пошкоджено. Його власнику, за результатами товарознавчої експертизи, завдали 125 тисяч гривень шкоди.

З місця події правопорушник втік додому. Про аварію стало відомо від очевидців.

Встановивши всі обставини, поліцейські повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, що передбачено ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, а також склали відносно молодика адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу (ст. 124 КУпАП), за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року, (ч. 2 ст. 130 КУпАП) та за залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП).

За кримінальне правопорушення фігуранту загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Максимальне стягнення, яке передбачене санкціями статей КУпАП та загрожує правопорушнику – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три років.

Закликаємо громадян бути відповідальними і не порушувати норм чинного законодавства.

Головне управління Національної поліції в Одеській області