У Нікополі мати втекла з дому, кинувши малолітніх дітей на бабу-п’яницю

У Нікополі двох дітей врятували від рідної бабусі, яка зловживала спиртним та знущалася з онуків.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу Ювенальної превенції Нікопольського районного управління поліції.

8 червня ювенальні поліцейські отримали анонімне повідомлення про неналежне виконання батьківського обов’язку місцевою мешканкою.

Як з’ясувалося, мати двох малюків уже місяць не з’являлася вдома. Весь цей час вони перебували з бабусею, яка часто випивала і не дбала про онуків. Більше того, як встановили поліцейські, діти зазнавали насильства з боку родички.

Щодо жінки було складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП. Оскільки діти мешкали у жахливих умовах, їх забрали із сім’ї та направили на обстеження до лікарні. Надалі долею малюків займатиметься служба у справах дітей.

Щойно поліцейські відшукають матір, на неї буде складено протокол за ст.184 КУпАП.