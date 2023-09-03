У Нікополі правоохоронці розшукують 30-річну жінку та її 11-місячного сина (фото)

2 вересня о 22:17 до Нікопольського РУП звернувся батько хлопчика та повідомив, що вдень дружина Ілона Аксютенкова разом з дитиною вирушила до подруги в с. Олексіївка і на даний час про її місце перебування нічого не відомо.

Прикмети жінки: на вигляд 30-35 років, волосся коротке світле.

Особливі прикмети: на лівій руці є татуювання у вигляді крапок.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопчика та його мами просимо повідомити до Нікопольського РУП або за телефонами 095 938 27 56, 066 888 62 30 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП