У Нікополі таксист збив на переході жінку з дитиною

У місті Нікополі на Дніпропетровщині таксист збив на переході сім’ю. Жінка з дитиною переходила вулицю, не відстежуючи реакцію водіїв, за що й поплатилися.

Аварія трапилася близько 8 години ранку, на вулиці було досить світло, а тому що завадило водієві побачити людей на «зебрі», належить з’ясувати поліції.

Після того, як жінка з дитиною були збиті автомобілем, постраждалих було відкинуто на кілька метрів. Сім’я впала на проїзжу частину, де й лежали, поки їх не забрала «швидка». Дитина не отримала серйозних травм, а у жінки діагностували перелом ключиці.

Відео з моментом ДТП опублікувала організація «Прихист».

Патрульна поліція Дніпропетровської області визнає, що часто стикається з проблемою недотримання водіями швидкісного режиму. Складено майже 17 тис. протоколів про перевищення дозволеної швидкості на 20 км/годину, а у двох тисячах випадків водії ганяли дорогами на швидкості на 50 км/годину вище дозволеної. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»