У Німеччині семеро людей загинули у зіткненні трьох автомобілів (фото)

У Тюрінгії (федеральна земля Німеччини) троє автомобілів зіткнулися на трасі B247 біля Бад-Лангензальца. У результаті семеро людей згоріли живцем, ще двоє у важкому стані.

Про це пише УНН з посиланням на Rosenheim24.

Аварія сталася на повороті траси B247. Основна версія полягає в тому, що один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, і врізався у два зустрічних автомобілі.

У результаті дві машини були знищені повністю — одна схожа на суцільний обвуглений уламок, інша залишилася стояти на дорозі з розірваним кузовом. Третій автомобіль перекинувся на узбіччі.

Зазначається, що всі жертви загинули або згоріли у своїх автомобілях.