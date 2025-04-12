У Німеччині зросла кількість нападів на автомобілі та філії Tesla, що, ймовірно, мають політичне підґрунтя.

Джерело: Der Spiegel.

Згідно з опитуванням Spiegel, проведеним у всіх 16 державних управліннях кримінального розшуку (LKA) Німеччини, останнім часом в країні зафіксовано низку нападів на автомобілі та філії Tesla.

Однією з можливих причин цих інцидентів вважається протест проти політики американського мільярдера та радника Трампа Ілона Маска.

У Саксонії з вересня минулого року сталося 16 нападів на автомобілі та автосалони Tesla. Серед найгучніших інцидентів — два підпали в Дрездені, акт вандалізму у Вільсдруфі, де автосалон обписали крейдою, а вітрини заклеїли плакатами. Також було кілька випадків пошкодження майна, наприклад, графіті на автомобілях.

У Тюрингії було зафіксовано кілька інцидентів, коли на автомобілях Tesla з’являлися подряпини на лакофарбовому покритті. У Ростоку (Мекленбурґ-Передня Померанія) в січні магазин Tesla був вимазаний чорно-фіолетовою купою фекалій у вигляді графіті.

Наприкінці березня в Гамбурзі на вулиці спалахнула припаркована Tesla. Поліція підозрює, що це був підпал. Аналогічні інциденти сталися в Бохумі та Ессені, де також розслідують можливі підпали. У Шлезвіг-Гольштейні кілька автомобілів зазнали пошкоджень — лакофарбове покриття було подряпане гайковим ключем, а в одну з машин кинули петарду. За словами місцевої влади, в деяких випадках важко одразу визначити, чи є ці дії результатом політичного протесту.

У місті Вірсен, поблизу Дюссельдорфа, три автомобілі Tesla були забруднені червоною фарбою, на яких був напис “FCK ELON”.

За даними LKA, реальна кількість нападів може бути значно вищою, оскільки не всі кримінальні справи внесені до бази даних. Багато випадків, пов’язаних з автотранспортом, фіксуються лише в загальних рисах, без розподілу за марками, що ускладнює аналіз ситуації.

У ніч на 31 березня в автосалоні Tesla в Римі сталася пожежа, внаслідок якої згоріло 17 автомобілів.

Біля автосалону Tesla Park Royal у західному Лондоні, Велика Британія, зібралися демонстранти з плакатами, які закликають споживачів бойкотувати компанію Ілона Маска.

Президент США Дональд Трамп вважає, що ліберали-мільярдери, які підтримували його кримінальні процеси, можуть бути причетні до численних нападів на автомобілі Tesla, що належать мільярдеру Ілону Маску.

Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla в канадському Монреалі.

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