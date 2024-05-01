У Ніжині внаслідок пожежі загинула жінка, її 5-річного сина госпіталізовано

Сьогодні вночі до поліції надійшла інформація про загорання житлового будинку в Ніжині.

В наслідок пожежі загинула 26-річна місцева мешканка, її 5-річного сина госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ніжинського райуправління поліції

Поліцейські розслідують обставини пожежі у рамках провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області