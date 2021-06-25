У Новогород-Волинському бригада «швидкої» на автомобілі «Citroen» збила чоловіка, який раптово з’явився на дорозі

Дорожньо-транспортна пригода сталася уночі 25 червня на вул. Сагайдачного у районному центрі. Під колеса автомобіля потрапив пішохід. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Попередньо, близько 00:40 бригада «швидкої» на автомобілі «Citroen» під керуванням 67-річного місцевого жителя повертався з виклику та доставляла у лікарню хворого. Під час руху вулицею м. Новограда-Волинського водій вчинив наїзд на чоловіка, який раптово з’явився на дорозі.

Унаслідок ДТП пішохід, 42-річний житель району, отримав травми та був ушпиталений до місцевої лікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Відділ комунікації поліції Житомирської області