У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з 22-го поверху готелю
Посла Південно-Африканської Республіки у Франції знайдено мертвим поблизу готелю Hyatt у Парижі. За попередніми даними, дипломат вчинив самогубство, викинувшись з вікна.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.
Про зникнення Нкосінаті Еммануеля Мтетва повідомила його дружина, «яка вказала, що ввечері отримала від нього тривожне повідомлення». За попередніми даними, його телефон востаннє дзвонив близько 15:00 в понеділок біля Булонського лісу в Парижі. Побоюючись можливого самогубства, поліція за підтримки кінологічної служби обшукала ліси на заході Парижа.