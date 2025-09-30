У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з 22-го поверху готелю

Посла Південно-Африканської Республіки у Франції знайдено мертвим поблизу готелю Hyatt у Парижі. За попередніми даними, дипломат вчинив самогубство, викинувшись з вікна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Дипломата розшукували з понеділка, 29 вересня. Наступного дня після зникнення посол Нкосінаті Еммануель Мтетва був знайдений мертвим. Вважається, що 58-річний дипломат вистрибнув з 22-го поверху чотиризіркового готелю. Розпочато розслідування, яке доручено Бригаді з боротьби зі злочинами проти особи (BRDP) судової поліції Парижа.

Про зникнення Нкосінаті Еммануеля Мтетва повідомила його дружина, «яка вказала, що ввечері отримала від нього тривожне повідомлення». За попередніми даними, його телефон востаннє дзвонив близько 15:00 в понеділок біля Булонського лісу в Парижі. Побоюючись можливого самогубства, поліція за підтримки кінологічної служби обшукала ліси на заході Парижа.