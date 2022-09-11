У Павлограді батьки залишили маленьких дітей у зачиненій квартирі: хлопчик випав з вікна

У Павлограді Дніпропетровської області двох маленьких дітей закрили у квартирі, 9-річний хлопчик випав з вікна.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

10 вересня близько 12.30 до Служби порятунку звернулися медики «швидкої», які повідомили про падіння з вікна 3 поверху багатоповерхівки на вулиці Парковій 9-річного хлопчика. Також медпрацівники розповіли, що у закритій квартирі, з вікна якої випала дитина, перебуває дворічний хлопчик.

Поліцейські спробували зв’язатися з батьками дітей, але не вдалося. Тоді рятувальники відчинили двері квартири, надавши доступ копам та медикам. Окрім маленького хлопчика у квартирі більше нікого не було.