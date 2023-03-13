У Павлограді на смерть збили працівника суду: поліція шукає свідків

У Павлограді 3 березня на пішохідному переході на смерть збили 38-річного працівника суду.

Сім’я загиблого просить відгукнутися свідків ДТП, повідомляє “Дніпро Оперативний”.

3 березня близько 18:00 на вул. Дніпровській Fiat на швидкості збив 38-річного Олександра Ткаченка, який переходить по пішохідному переходу дорогу.

Розпочато кримінальне провадження. Сім’я загиблого просить усіх, хто став свідком аварії, зателефонувати за номерами: 093 508 01 90; 066 014 26 29; або на лінію “102”.