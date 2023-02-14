У Павлоградському районі під час пожежі у квартирі загинули чоловік та жінка

Дві людини загинули внаслідок пожежі у квартирі у Тернівці ввечері 13 лютого.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 19:48 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Шахтарської Слави. На місце події вирушили чергові відділення рятувальників із Тернівки та Павлограда.

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що дим йде з квартири на 3 поверсі п’ятиповерхівки. У складі ланки газодимозахисної служби вони потрапили всередину та почали гасити пожежу. У кімнаті, де сталося займання, виявили двох загиблих: чоловіка 1963 року народження та жінку 1965 року народження.

Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2 кв. м. Пожежу загасили за 20 хвилин