У Печенігах водій грейдера отримав травми внаслідок наїзду на вибуховий пристрій
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 липня близько 8 ранку в смт Печеніги Чугуївського району підірвався автомобіль дорожньої служби.
53-річний водій грейдера наїхав на ворожий вибуховий пристрій.
Наразі чоловіка з травмами госпіталізовано до лікарні.
Досудове розслідування проводять слідчі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet