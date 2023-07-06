У Печенігах водій грейдера отримав травми внаслідок наїзду на вибуховий пристрій

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 липня близько 8 ранку в смт Печеніги Чугуївського району підірвався автомобіль дорожньої служби.

53-річний водій грейдера наїхав на ворожий вибуховий пристрій.

Наразі чоловіка з травмами госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура