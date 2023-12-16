У Перечині водій легковика загинув, виїхавши на рейки під потяг (фото)

Співробітники поліції Перечина розслідують дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на залізничному переїзді за участю потяга та легкового автомобіля. Внаслідок аварії загинув 58-річний водій авто

15 грудня близько 16:40 на лінію «102» зателефонував 34-річний мешканець Мукачева та повідомив, що він, керуючи потягом «Сянки-Мукачево», здійснив наїзд на автомобіль «Renault».

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та з ’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що аварія за участі електропотяга та легкового автомобіля сталася на залізничному переїзді у Перечині. Там автомобіль марки «Renault», під керуванням 58-річного мешканця Львівщини, раптово виїхав на переїзд, де й відбулося зіткнення з потягом «Сянки-Мукачево». Машиніст застосував екстрене гальмування, однак після зіткнення електропотяг протягнув легковик ще близько 180 метрів.

Від отриманих травм водій легкового авто загинув на місці. Його пасажира, 20-річного мешканця Хмельницької області, з травмами госпіталізували до лікарні.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області