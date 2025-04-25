У передмісті Москви вибухнув автомобіль, було вбито генерал російського міноборони (відео)

Серед версій називають детонацію саморобного вибухового пристрою.

У місті Балашиха (передмістя Москви) вибухнув автомобіль біля під’їзду житлового будинку, внаслідок чого загинув російський генерал Ярослав Москалик, повідомляють російські медіа та наближені до російських силовиків телеграм-канали.

Оновлено. Російський слідчий комітет офіційно підтвердив загибель генерала, відкрили справу “за фактом вбивства”.

Загиблим є заступник начальника Головного оперативного управління генштабу збройних сил країни-агресорки Ярослава Москалика..

LB.ua