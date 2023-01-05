У Петербурзі масштбана пожежа на заводі «Білорусь МТЗ», є жертви (відео)

На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих.

У російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе горить понад 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії “Білорусь МТЗ”.

Як повідомляє телеграм-канал “Mash на мийці”, вирує сильна пожежа, здіймається стовп диму. Також місцеві пабліки поширили відео з місця події.

За попередньою інформацією, в момент загоряння в будівлі перебували люди. Станом на 13:30 за київським часом відомо про двох загиблих. Пожежу ліквідовують сім одиниць пожежної техніки та 32 людини особового складу.

УНІАН