У Петербурзі в результаті вибуху в кафе загинув бойовик «ДНР» та «пропагандон» Татарський

У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, вибух трапився кафе “Стріт-бар”, повідомляється, що власником закладу є нібито Євген Пригожин. Щосуботи там збирається пропагандистський клуб “Кібер Z фронт”. 2 квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського.

В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шістнадцять отримали поранення.

Інформацію про загибель Татарського підтвердили у МВС Росії.

“Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники”, – сказано в повідомленні.

Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці “ДНР”, а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором. Татарський виправдовував напад Росії на Україну і заявляв про те, що Росія “всіх переможе, всіх уб’є, всіх, кого треба, пограбує”.

За даними російського Telegram-каналу Mash, у закладі вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав’ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.