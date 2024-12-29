У Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв масштабної авіакатастрофи
У Південній Кореї виявили тіла всіх жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.
Аварія з пасажирським літаком Jeju Air стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї.
До цього найбільш смертоносною вважалася катастрофа Asiana Haenam, яка сталася у 1993 році. Тоді загинули 66 осіб. Масштаби сьогоднішньої трагедії майже утричі більші.
Авіакатастрофа у Південній Кореї
У неділю, 29 грудня, в аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.
Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у зовнішню стіну аеропорту та спалахнув. Попередньою причиною відмови літака називають відмову механізму шасі через зіткнення зі зграєю птахів.