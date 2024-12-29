У Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв масштабної авіакатастрофи

У Південній Кореї виявили тіла всіх жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Аварія сталася близько 9:07 за місцевим часом. До вечора на місці трагедії виявили тіла 179 осібю. Тільки двоє осіб, які були на борту, вижили внаслідок авіакатастрофи.

Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.

Аварія з пасажирським літаком Jeju Air стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї.

До цього найбільш смертоносною вважалася катастрофа Asiana Haenam, яка сталася у 1993 році. Тоді загинули 66 осіб. Масштаби сьогоднішньої трагедії майже утричі більші.

Авіакатастрофа у Південній Кореї

У неділю, 29 грудня, в аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.

Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у зовнішню стіну аеропорту та спалахнув. Попередньою причиною відмови літака називають відмову механізму шасі через зіткнення зі зграєю птахів.