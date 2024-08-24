У Покровському районі Донеччини внаслідок російського ракетного обстрілу загинули двоє поліцейських

Під час виконання службових обов’язків загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Олександр Чубар і старший інспектор цього підрозділу Олександр Гонтаренко. Поліція Донеччини сумує через непоправну втрату.

Лейтенант поліції Олександр Чубар народився в нині окупованому селі Донське Волноваського району. В органах МВС – 13 років. Свій шлях розпочав з патрульної служби, а після повномасштабного вторгнення рф вступив до підрозділу особливого призначення. Останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні поліції та виконував завдання на лінії фронту. Олександру – навіки 33 роки. У нього залишились батьки та семирічний син.

Капітану поліції Олександру Гонтаренку було 39 років, він родом з Харківщини. Працював у поліції Краматорська, а з 2019 року – у відділі вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, фіксував наслідки ворожих обстрілів і розміновував регіон. За власним бажанням приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення та проходив у ньому службу. У нього залишились батьки, дружина і двоє донечок – 10 і 15 років.

Поліцейські віддано боронили країну та віддали заради неї найцінніше – свої життя. Колектив поліції Донеччини висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Світла пам’ять!

Відділ комунікації поліції Донецької області