У Польщі 25-річний українець отримав тяжкі травми внаслідок вибуху петарди
У польському місті Каліш, напередодні Нового року, 25-річний українець отримав травми внаслідок вибуху петарди. Наразі лікарі намагаються врятувати його око.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PortalSamorządowy.
За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця, Павела Гавронського, 25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій.
«У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око», — відзначив Гавронський.