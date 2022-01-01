У Польщі 25-річний українець отримав тяжкі травми внаслідок вибуху петарди

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У польському місті Каліш, напередодні Нового року, 25-річний українець отримав травми внаслідок вибуху петарди. Наразі лікарі намагаються врятувати його око.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PortalSamorządowy.

Намагаються врятувати око: у Польщі українцю влучили петардою в обличчя

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За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця, Павела Гавронського, 25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій.

«У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око», — відзначив Гавронський.

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