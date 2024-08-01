У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, загинув водій (фото, відео)
У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Fakt.
Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.
Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, були доставлені до лікарні. Серед них один громадянин Польщі, решта – громадян України.
Як пишуть ЗМІ, автомагістраль А2 черед ДТП була заблокована на кілька годин.