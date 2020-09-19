У Польщі п’яний українець розбив автомобіль, який хотів купити (фото)

В Польщі громадянин України під час тест-драйву розбив автомобіль, який хотів купити. Пізніше виявилося, що українець приїхав на огляд авто напідпитку.

Як пише «Yavp.pl» з посиланням на місцеву поліцію, аварія відбулася ввечері 13 вересня в селі Сьверщув Люблінського воєводства, передає «BIZUA.ORG».

33-річний українець вирішив випробувати перед покупкою «Крайслер» і разом із власником відправився на тест-драйв. Однак усе закінчилося не оформлення угоди, а аварією.

Під час проходження повороту потенційний покупець не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався в бетонну трубу. Автомобіль перетворився на купу металу, а водій і пасажир дістали травми – власника машини транспортували до лікарні на вертольоті, а горе-українцеві надали допомогу на місці.

Медичний огляд показав, що водій був п’яний, в його крові знайшли 1,5 проміле. Чоловік зізнався, що перед поїздкою випив пляшку пива. Через це поліція затримала винуватця ДТП. // stopcor.org