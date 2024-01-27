У Польщі перекинувся автобус з українцями. Постраждали двадцять пасажирів

Біля прикордонного переходу “Угринів-Долгобичув” з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Про це повідомляють RMF FM, “Європейська правда”

Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв (національність невідома – ред.).

У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах. “Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує”, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з’ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що аварія за участі автобуса української компанії сталась поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

“За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування”, – додав він.