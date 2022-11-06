У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув 13-річний хлопчик

У ДТП загинув 13-річний хлопчик, ще троє отримали поранення

На автостраді А4 поблизу Тарнова у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Бус зіткнувся з вантажним автомобілем. Загинула 13-річна дитина. Ще кількох пасажирів госпіталізували. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що водій вантажівки, що була попереду буса, різко загальмував. Потім сталося зіткнення. Водій буса, який їхав позаду, ймовірно, не встиг загальмувати, вдарився у вантажівку, а потім в огородження.

У ДТП загинув 13-річний хлопчик, троє людей – жінка, її 6-річна дитина та чоловік – отримали травми.

«Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці», – розповів молодший бригадир Марцін Опьола, речник державної пожежної служби в Тарнові. // Главком