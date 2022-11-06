У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув 13-річний хлопчик

Published

У ДТП загинув 13-річний хлопчик, ще троє отримали поранення

На автостраді А4 поблизу Тарнова у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Бус зіткнувся з вантажним автомобілем. Загинула 13-річна дитина. Ще кількох пасажирів госпіталізували. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У Польщі перекинувся бус з українцями: загинула дитина

Зазначається, що водій вантажівки, що була попереду буса, різко загальмував. Потім сталося зіткнення. Водій буса, який їхав позаду, ймовірно, не встиг загальмувати, вдарився у вантажівку, а потім в огородження.

У ДТП загинув 13-річний хлопчик, троє людей – жінка, її 6-річна дитина та чоловік – отримали травми.

«Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці», – розповів молодший бригадир Марцін Опьола, речник державної пожежної служби в Тарнові. // Главком

Like

Tags:

You may also like...