У Польщі помер ще один потерпілий у ДТП з українським автобусом

У лікарні міста Жешув померла шоста жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

«Напередодні в лікарні помер чоловік — шоста жертва автокатастрофи українського автобуса»,- повідомив Павлюк.

За його словами, тіло загиблого планують у четвер вивозити в Україну.

Транспорт для перевезення тіла зобов’язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.

Як повідомлялося, 6 березня в аварію потрапив автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 осіб. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. За останньою інформацією, у польських лікарнях залишаються четверо постраждалих у цій катастрофі, з них двоє у критичному стані.