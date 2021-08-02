У Польщі працівника з України насмерть придавило стіною, яку він розбирав

56-річний громадянин України загинув під час розбирання приміщення в населеному пункті Погоже (Сілезьке воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl нещасний випадок стався минулої п’ятниці, 30 липня.

Під час розбирання старого нежитлового приміщення раптово завалилася одна з внутрішніх стін, яка придавила 56-річного українця. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Причини та обставини нещасного випадку зараз розслідуються прокуратурою. На цей час відомо лише, що роботи з розбирання приміщення проводилися легально. // Діло