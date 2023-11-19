У Польщі розбився бус з українцями: загинули дві жінки і дитина (фото)

У Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина.

Трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено. // inpoland.net.pl