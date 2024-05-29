У Польщі, тікаючи від поліції на авто, загинули двоє українських підлітків (фото)

Водій їхав на великій швидкості – близько 150-160 км/год, при тому, що у Польщі максимально дозволена швидкість руху авто в місті – 50 км/год

У Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків. Вони втікали від поліції на авто на швидкості близько 150 км/год і врізалися у дерево. Про це повідомило агентство РАР.

Зазначається, що загинув 16-літній підліток з України та його 17-річний пасажир. Інцидент трапився вночі з вівторка на середу на головній магістралі Ґданська – проспекті Перемоги. Поліція хотіла зупинити авто Audi A4 в місті Вейгерово, що за 40 км від Ґданська, однак водій не зупинився. Почалася погоня зі світловими та звуковими сигналами поліцейських машин, яка закінчилася смертю водія та важкими травмами його 17-річного пасажира. Він також помер у лікарні, додали в Тrojmiasto. Обидва хлопці – громадяни України.

«Водій на великій швидкості втікав вулицями Ґдині, Сопота і Ґданська, потім втратив контроль над кермуванням, врізався в дерево, внаслідок чого авто перекинулося», – повідомила речниця поліції Ґданська Каріна Камінська.