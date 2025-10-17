У Польщі зробили нову заяву щодо українця, підозрюваного в підриві «Північних потоків»

У Польщі заявили, що спецслужби країни не повинні були затримувати українця Володимира З., якого підозрюють у підриві газопроводу “Північний потік”.

Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

Євродепутат наголосив, що ситуація із затриманням Володимира З. тепер створює дипломатичну проблему для Польщі.

“Володимира З. не повинні затримувати польські служби. У нас є дипломатична проблема. Ми поставили себе в дуже незручну ситуацію, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім’я вищих інтересів, чи екстрадувати його та діяти проти інтересів Польщі”, – вважає Дворчик.

Також, на його думку, Володимира З. не слід екстрадувати до Німеччини.

“Наша державна причина – не екстрадувати його, оскільки це лише ризикує порушенням міжнародного права”, – додав він.