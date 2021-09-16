У Полтаві 10-річна школярка померла після уроку фізкультури

До поліції Полтави 15 вересня надійшла інформація від медичних працівників Дитячої обласної лікарні, що в реанімації закладу померла 10-річна дитина. Обставини та причини смерті з’ясовує поліція.

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією відділу ювенальної превенції УПД та СУ ГУНП)