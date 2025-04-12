У Полтаві через задимлення у квартирі одна дитина загинула, інша – в тяжкому стані

До відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції 11 квітня близько 12:15 години надійшло повідомлення від рятувальників про задимлення в одній із квартир по провулку Хорольському в Полтаві. На місці події працюють поліція та інші екстрені служби.

За попередньою інформацією, на момент задимлення у квартирі перебувало двоє малолітніх дітей – хлопчики 2023 та 2024 років народження.

На жаль, одна дитина загинула. Для встановлення причини смерті її тіло направили на судово-медичну експертизу.

Іншого хлопчика госпіталізовано у тяжкому стані. Наразі лікарі борються за його життя.

Задимлення в оселі локалізоване силами ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група поліції спільно зі спеціалістами-криміналістами із залученням криміналістичної лабораторії. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Поліція з’ясовує причини виникнення задимлення, а також обставини, за яких діти залишилися в небезпеці.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)