У Полтаві мікроавтобус протаранив карету «швидкої», вилетів на тротуар і перекинувся (фото)

На перехресті вулиць Раїси Кириченко і Героїв Чорнобильців сталася ДТП.

Ford Transit рухався вулицею Раїси Кириченко в напрямку центру, водій не надав переваги в русі автомобілю медичної служби, який рухався вулицею Героїв-Чорнобильців.

В результаті зіткнення мікроавтобус вилетів на тротуар та перевернувся на дах. «Газель» швидкої допомоги від удару відкинуло на вулицю Раїси Кириченко.

Водій карети швидкої допомоги отримав травми й доставлений до лікарні. Водій мікроавтобусу Ford не травмувався.

На місці працювали правоохоронці, які і встановлять обставини ДТП. // Вартові еспресо