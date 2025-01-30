У Полтаві та у Горішніх Плавнях чоловік та жінка загинули, випавши з вікон багатоповерхівок

Поліція Полтави встановлює обставини загибелі жінки внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки. Подія сталася 28 січня близько 21:30 на вулиці Магдебурзького Права у Полтаві. Поліція з’ясовує обставини події.

У ході проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що місцева мешканка 1938 року народження випала із вікна другого поверху багатоквартирного житлового будинку.

З тяжкими травмами медики госпіталізували жінку до реанімації. На жаль, врятувати жінку не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події встановлює слідство.

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У Горішніх Плавнях чоловік випав з вікна багатоповерхівки та загинув.

Подія сталася 29 січня близько 01:40 на вулиці Портова. Отримавши інформацію про подію від медиків, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції (м. Горішні Плавні).

Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що чоловік 1972 року народження випав з вікна багатоквартирного будинку, в якому мешкав. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського РУП та Кременчуцького РУП)