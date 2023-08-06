У Полтаві з вікна готелю випала жінка: поліція з’ясовує обставини події
До Полтавського районного управління поліції 5 серпня, близько 12:00, надійшло повідомлення від медиків про падіння жінки з вікна 3-го поверху одного з готелів міста. Причини та обставини з’ясовує поліція.
Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. Травмовану жінку в тяжкому стані доставлено до лікарні.
В ході проведення першочергових слідчих дій, встановлено, що місцева 27-річна жінка випала із вікна третього поверху готелю, розташованого на території Шевченківського району Полтави.
Наразі обставини та причини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Полтавського РУ поліції)