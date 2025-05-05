У Полтаві загинув водій авто, яке в’їхало у стіну (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 травня близько 05:40 у Полтаві на вулиці Монастирській. Поліція встановлює причини та обставини події.

За попередньою інформацією слідства, автобус РУТА, під керуванням 32-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у стіну житлового будинку. На момент зіткнення у салоні автобуса пасажирів не було.

Унаслідок ДТП водія госпіталізували, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції та СУ ГУНП)